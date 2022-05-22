Uluslararası yayında dünyaya Türkçe konuşma yaptı! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan önemli sözler - Son Dakika
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Uluslararası yayında dünyaya Türkçe konuşma yaptı! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan önemli sözler

22.05.2022 01:01
Uluslararası yayında dünyaya Türkçe konuşma yaptı! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan önemli sözler

THY EuroLeague'de arka arkaya 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maçtan sonra açıklamalar yaptı. Uluslararası yayında Türkçe konuşan Ataman, "Kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eden, bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz! Bu kadar! İşte Türk insanı!" dedi.

Turkish Airlines Euroleague'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final maçında Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes oldu. Temsilcimizin başantrenörü Ergün Ataman karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

Euroleague'in uluslararası yayınında Türkçe konuşan Ergin Ataman, "Bu takımla gurur duyuyorum. Kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eden, bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz! Bu kadar! İşte Türk insanı!" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, o anlara beğeni yağdı.

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Son Dakika Spor Uluslararası yayında dünyaya Türkçe konuşma yaptı! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan önemli sözler - Son Dakika


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