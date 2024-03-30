Umalt Demirel Antalya Grand Slam\'de üçüncü oldu

Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türk sporcular finale kaldı

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci gün alet elemeleri gerçekleştirildi. Erkekler paralel barda Mert Efe Kılıçer 6'ncı, Kerem Şener ise 8'inci olarak finale kaldı. Erkekler barfikste de Mert Efe Kılıçer 8'inci olarak finale ismini yazdırdı. Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor. Organizasyon, yarın finallerle sona erecek.