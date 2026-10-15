Umana Reyer Venice, BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom'u 75-65 mağlup etti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında Umana Reyer Venice, konuk ettiği Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nı 75-65 yendi. İtalyan ekibi ligdeki 2. galibiyetini alırken, başkent kulübü 2. mağlubiyetini yaşadı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk olduğu Umana Reyer Venice'e 75-65 mağlup oldu.
Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-16 önde tamamlayan ev sahibi takım, ikinci periyotta da farkı açarak devre arasına 39-29 üstün girdi.
İkinci devrede farkı azaltan Türk Telekom, üçüncü çeyrekte skoru 57-51 yapsa da Umana Reyer Venice mücadeleyi 75-65 kazandı.
Bu sonuçla İtalyan ekibi, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Başkent kulübü ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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