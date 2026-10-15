Umana Reyer Venice, BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom'u 75-65 mağlup etti. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umana Reyer Venice, BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom'u 75-65 mağlup etti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında Umana Reyer Venice, konuk ettiği Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nı 75-65 yendi. İtalyan ekibi ligdeki 2. galibiyetini alırken, başkent kulübü 2. mağlubiyetini yaşadı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk olduğu Umana Reyer Venice'e 75-65 mağlup oldu.

Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-16 önde tamamlayan ev sahibi takım, ikinci periyotta da farkı açarak devre arasına 39-29 üstün girdi.

İkinci devrede farkı azaltan Türk Telekom, üçüncü çeyrekte skoru 57-51 yapsa da Umana Reyer Venice mücadeleyi 75-65 kazandı.

Bu sonuçla İtalyan ekibi, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Başkent kulübü ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
Türk TelekomSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
Petrol kuyusu kontrolden çıktı Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor
Sel felaketi Antalya’yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik Sel felaketi Antalya'yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik
Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
İstanbul’da sel felaketinin en ağır hissedildiği Ayazağa karanlığa gömüldü İstanbul'da sel felaketinin en ağır hissedildiği Ayazağa karanlığa gömüldü
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:44
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
23:43
Kartal’da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
22:30
İstanbul’daki sel felaketinin en acı görüntüsü Su birikintisine basan çocuk canından oldu
İstanbul'daki sel felaketinin en acı görüntüsü! Su birikintisine basan çocuk canından oldu
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 00:45:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Umana Reyer Venice, BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom'u 75-65 mağlup etti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei