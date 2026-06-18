Ümit Erkek Milli Takımı Kampı Tamamlandı - Son Dakika
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Ümit Erkek Milli Takımı Kampı Tamamlandı

Ümit Erkek Milli Takımı Kampı Tamamlandı
18.06.2026 15:42
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20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, Çanakkale'deki kampını tamamlayarak İstanbul'a geçti.

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, 4-18 Haziran tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirdiği hazırlık kampını tamamladı.

Slovenya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, Çanakkale'de gerçekleştirdiği hazırlık kampını tamamladı.

Milliler, şampiyona hazırlıkları kapsamında İstanbul'a gelerek hazırlık maçları oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Çanakkale, İstanbul, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Erkek Milli Takımı Kampı Tamamlandı - Son Dakika

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