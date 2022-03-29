Ümit Karan geleceğin Uşakspor'unu oluşturmaya başladı - Son Dakika
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Ümit Karan geleceğin Uşakspor'unu oluşturmaya başladı

29.03.2022 09:25
Ümit Karan geleceğin Uşakspor'unu oluşturmaya başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor'un başında ilk maçına çıkan Teknik Direktör Ümit Karan, gelecek yılın takımını oluşturmaya çalışıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor'un başında ilk maçına çıkan Teknik Direktör Ümit Karan, gelecek yılın takımını oluşturmaya çalışıyor. Karan, alt yapıdan 7 oyuncuyu A takımla antrenmanlara çıkardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Uşakspor, yeni teknik direktörü Ümit Karan'la çıktığı ilk maçta evinde Kırşehir Belediyespor'la golsüz berabere kaldı.

Grupta 34 puanla 13. Sırada yer alan kırmızı siyahlılar, düşme hattının 6 puan üzerinde yer alıyor.

Genel gidişattan memnun olduğunu kaydeden genç teknik adam, bir yandan takımının iyi sonuçlar alarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken, diğer yandan alt yapı takımlarından genç futbolcuları izleyerek A takıma kazandırmaya çalışıyor.

Bu konuda kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Ümit Karan'ın alt yapı takımlarımıza yapmış olduğu ziyaret sonrasında, genç oyuncularımız Ali Özkurt, Eray Gürcan, M. Kemal Demircan, İbrahim Demir, Ahmet Gürcan, Eren Akbulut ve Tahir Kaan Özdoğan A takımımızla idmanlara çıkmaya başlamıştır. Genç yeteneklerimize başarılar diliyoruz" denildi. - UŞAK

Ümit Karan geleceğin Uşakspor'unu oluşturmaya başladı

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Uşakspor Ümit Karan'la ilk maçında berabere kaldı Uşakspor Ümit Karan'la ilk maçında berabere kaldı Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Ümit Karan, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Karan geleceğin Uşakspor'unu oluşturmaya başladı - Son Dakika


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