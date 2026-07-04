Ümit Kız Milli Takımı Fransa'ya Yenildi

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Fransa'ya 69-44 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Fransa, Slovenya ve Belçika ile D Grubu'nda yer alan milliler, organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşılaştı.

Müsabakaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Tuana Vural, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başlayan Türkiye, rakibine 69-44 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı takım, grubundaki 2. maçında yarın saat 18.00'de Belçika ile karşılaşacak.