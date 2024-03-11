Ümit Kurt'un sağlık durumu iyi - Son Dakika
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Spor

Ümit Kurt'un sağlık durumu iyi

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Göztepe maçında geçici bilinç kaybı yaşayan Ümit Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlendirildiğini açıkladı. Yapılan tetkikler sonucunda olumsuz bir durum tespit edilmeyen Kurt, dinlenmeye alındı.

11.03.2024 14:03
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Göztepe maçında geçici bilinç kaybı yaşayan Ümit Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlendirildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Göztepe maçında Ümit Kurt'un kafasına aldığı darbe sonucu anlık bilinç kaybı yaşadığı hatırlatılarak, "Oyuncumuza ilk müdahalesi saha içerisinde yapılmış olup ileri tetkik için hastaneye götürülmüş, yapılan tetkikler sonucu olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ümit Kurt'un sağlığı iyi olup dinlenmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit Kurt'un sağlık durumu iyi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Kurt'un sağlık durumu iyi - Son Dakika
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