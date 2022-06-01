Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

01.06.2022 22:09
Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek Ümit Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek Ümit Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 10 Haziran Cuma günü Kazakistan ile İstanbul'da ve 14 Haziran Salı günü Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.

Antrenmanı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel sekreter Kadir Kardaş ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları da izledi.

Ümit Milli Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Emirhan İlkhan'ın doğum günü kutlandı

Ümit Milli Takım'da futbolcu Emirhan İlkhan'ın doğum günü kutlandı.

Kamp yapılan otelde gerçekleştirilen kutlamada kendisi için hazırlanan pastanın ilk dilimini Kerem Atakan Kesgin'in elinden yiyen 18 yaşındaki Emirhan, daha sonra Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, teknik ekip ve oyuncuların tebriklerini kabul etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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