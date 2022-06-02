Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek Ümit Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Kazakistan ile 10 Haziran Cuma günü İstanbul'da ve 14 Haziran Salı günü Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki çalışmasının ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başlayan antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Kazakistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kafkas, "Bizim için önemli maçlar. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Bu hafta çok yoğun geçti. Bunun iki nedeni var. Hem maçları kazanmak istiyoruz hem de oyuncularımızın hazır bir şekilde kamplarına katılmalarını sağlamak istiyoruz. Şimdi iki gün izin vereceğiz. Sonra önümüzdeki hafta, maç haftasına gireceğiz. Maç planımızla birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kafkas, "Kadrodaki oyuncuların kendi takımlarında daha fazla süre aldığını görüyoruz. Bu genç oyunculara bakışın değiştiğini gösteriyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Değişmesi gerektiğinin altını hep çiziyorum. Ülkenin ekonomik ve sosyal durumu artık genç oyuncuların çok daha fazla süre almasını gerektirecek bir durum. Hep altını çizerek defalarca söyledim. İki şey bizim için çok önemli. Antrenör eğitimi ve genç oyuncu gelişimi. Ne kadar çok oynatıp, üretirsek ben o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Buna yabancı karşıtlığı demeyelim ama yabancı oyucunun kalitesinde oyuncu yetiştirmek bizim görevimiz olmalı. Oyuncular liglerde yeterli süreyi bulamıyor. Devamlılıkları çok fazla değil. Ligimizin yaşlı olduğu birtakım verilerle kanıtlanmış. Hem yaşlı hem ağır, hızı olmayan bir lig. Bu ligin içerisinde de yanlış işler yapıp, doğru sonuç beklemek mantıklı değil. Genç oyuncuların potansiyelleri var. Ben bu potansiyellere çok inanıyorum. Doğru kişilerin elinde, doğru eğitim verilirse ülke takımları çok iyi yerlere gelir."

Kafkas, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile iyi bir diyalogları olduğunu belirterek, "Stefan Kuntz, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yaptı. Orada da oldukça başarılı oldu. Buradaki durumun ne olup, olmadığını iyi bilen hocalardan bir tanesi. İyi bir diyaloğumuz var. Özellikle oyuncular hakkında oturup, konuşuyoruz. Hangi oyuncular yukarı çıkar, hangileri çıkmaz ya da hangilerini takdir ediyor. Fikir alışverişlerimiz devam ediyor. Ümit Milli Takım'ın birinci amacı yukarıya fazla oyuncu vermek. Anlatmaya çalışıyorum. Bu benimle veya buradaki başka bir insanla ilgili bir sorun değil. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na gittik, oradan döndük. 19, 21 yaş altı takımları çok enteresan tarihinde Avrupa Şampiyonası'na bir kere gitmiş. Ümit Milli Takım ne kadar güçlü olursa, A Milli Takım da o kadar güçlü olur. Bu binanın temeline önem vermemiz gereken konu. Gerçek var, özellikle majör ülkeler Fransa, Danimarka, İsveç, Almanya, Portekiz, İspanya ile bizim oyuncular arasında taktiksel ve fiziksel anlamda, büyük farklılıklar var. Bizim bunları kapatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ümit Milli Takım'dan A Milli Takıma oyuncu çıktıkça mutlu olduğunu aktaran Tolunay Kafkas, "Ben bununla çok mutlu oluyorum. İnsan iki şekilde tatmin olur. Maddi ve manevi. Biz manevi olarak burada çocukların yukarı çıkması, orada forma giymeleri, işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Zaten ben çalışkan bir adamım. Bu işlere çok önem veriyorum. Umarım, yenilerini buluruz. İki oyuncumuz yeni geldi. Ahmetcan'ın, Aral'ın ve birkaç oyuncunun çok kısa sürede A takıma çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ümit Milli Takım, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.