Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

23.05.2022 19:09
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ve Danimarka ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ve Danimarka ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, aday kadroya çağrılan oyuncular, 29 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de İstanbul Le Meridien Otel'de toplanacak.

Milliler, 10 Haziran Cuma günü Kazakistan'ı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 14 Haziran Salı günü ise Danimarka'ya konuk olacak. Vejle kentiyle aynı adı taşıyan stadyumun ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 19.00'da oynanacak.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından belirlenen aday kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Emre Bilgin (Beşiktaş).

Defans: Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor), Serdar Saatçı (Beşiktaş), Yunus Bahadır (PSV), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Kazımcan Karataş (Altay), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor).

Orta saha: Umut Güneş, Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Aral Şimşir (Jerv), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor).

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Ali Akman (NEC Nijmegen).

YORUMLAR
500
Marek Hamsik milli takımı bıraktı Marek Hamsik milli takımı bıraktı 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA

Kazakistan, Danimarka, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 19:17:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement