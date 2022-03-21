Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

21.03.2022 09:14
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

2023 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 25 Mart Cuma günü İskoçya'ya konuk olacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

2023 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 25 Mart Cuma günü İskoçya'ya konuk olacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Erencan Yardımcı'nın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da forma giyen Yunus Emre Çift'in İskoçya müsabakasının aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

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İskoçya, Futbol, Milli, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik - Son Dakika


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