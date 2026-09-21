Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ve Macaristan hazırlığına Ümraniye'de başladı - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ve Macaristan hazırlığına Ümraniye'de başladı

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Ümit Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda 26 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 6 Ekim'de sahasında Macaristan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına Ümraniye'de başladı. Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, 6 maçta topladığı 11 puanla grupta ikinci sırada yer alıyor.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 26 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 6 Ekim'de de sahasında Macaristan ile karşılaşacak yıldızlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Türkiye, H Grubu'nda oynadığı 6 müsabakada 11 puan topladı. Milliler, 6 takımın mücadele ettiği grupta ikinci sırada yer alıyor.

Aday kadro

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Macaristan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher), Berkay Yılmaz (Freiburg)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Başar Önal (Lille), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kaynak: AA
Egemen KorkmazMacaristanÜmraniyeFutbol6 EkimEylülSporSon Dakika

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