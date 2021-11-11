Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Belçika ile deplasmanda karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 4. maçında yarın Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Den Dreef Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubundaki üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 4 puan toplayan Ümit Milli Takım, 3. sırada yer alıyor.

I Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan Belçika ise 12 puanla ilk sırada bulunuyor.

Ümit Milli Takım, 16 Kasım Salı günü ise Danimarka'yı Alanya'da konuk edecek.