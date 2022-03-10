Ümit milli judocular, Avrupa Kupası için Hırvatistan'a gitti - Son Dakika
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Ümit milli judocular, Avrupa Kupası için Hırvatistan'a gitti

10.03.2022 16:07
Ümit milli judocular, Avrupa Kupası için Hırvatistan'a gitti

Ümit milli judocular, Avrupa Kupası'na katılmak üzere Hırvatistan'a gitti.

Ümit milli judocular, Avrupa Kupası'na katılmak üzere Hırvatistan'a gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'te 12-13 Mart tarihlerinde yapılacak Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarında Türkiye'yi kadın ve erkeklerde 32'şer judocu temsil edecek.

Organizasyona 32 ülkeden 282 kadın ve 407 erkek judocu kayıt yaptırdı.

Madalya mücadelesi yapacak milli takım şu isimlerden oluşuyor:

Kadınlar:

40 kiloda: Zilan Ertem, Elif Arıcı, Elif Toruk, Begümnaz Doğruyol

44 kiloda: Gülşen Tanrıkulu, Merve Kaya, Sevval Erdoğmuş, Buse Uygun

48 kiloda: Pınar Boğa, Gizem Dinçer, Merve Nur Alkış, Sena Nur Büyük

52 kiloda: Şeyma Yıldırım, Şura Nur Karasu, Elif Nur Yalçın, Ayşe Naz Özdemir

57 kiloda: Elif Ağar, Gülzade Korkmaz, Deniz Yeşilyurt, Nilsu Kurucu

63 kiloda: Sinem Oruç, Tuana Gülenay, Zehra Nur Kaya, Elif Kuşku

70 kiloda: Ecem Baysuğ, Hatice Koçyiğit, Şilan Ok, Kevser Dilbirliği

+70 kiloda: Elif Başkut, Gülsüm Ağaç, Sema Mete, Hayrun Nisa Ardıç

Erkekler:

50 kiloda: Mehmet Şahin Ertem, Ahmet Dikici, Ramazan Yıldız, Tuncay Türkman

55 kiloda: Berkay Aydın, Yusuf Can Uzun, Sega Doğan, Fevzi Bilir

60 kiloda: Abdulsamet Çakır, Abdulgani Yaman, Hilmi Mucık, Ömer Faruk Turgutlu

66 kiloda: Abdullah Turgutlu, Yücel Göker, Yusuf Yazgan, Bekir Taha Seymen

73 kiloda: Hafız Çağrı Baydak, Onuralp Öztğrki İsmail Durbak, Erman Gürgen

81 kiloda: Mertcan Kömpe, Abdullah İnci, Mehmet Pirantepe, Gökberk Özdemir

90 kiloda: Mevlüt Öztaş, Fatih Dursun, Yakup Kara, Mikail Zaloğlu

+90 kiloda: Recep Ergin, Yusuf Kaan Engin, Mehmet Ali Akıncı, İbrahim Tataroğlu

Ümit milli judocular, Avrupa Kupası için Hırvatistan'a gitti

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Hırvatistan, Türkiye, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit milli judocular, Avrupa Kupası için Hırvatistan'a gitti - Son Dakika


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