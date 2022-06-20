Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Porec şehrinde 23-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, 40 ülkeden 195 kadın ve 233 erkek sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'a gitti - Son Dakika

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