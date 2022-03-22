Ümit Milli judocular Azerbaycan yolcusu - Son Dakika
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Ümit Milli judocular Azerbaycan yolcusu

22.03.2022 09:41
Ümit Milli judocular Azerbaycan yolcusu

Ümit kadın ve erkek milli takım judocular, Gence'de ortak çalışma kampının yanı sıra Azerbaycan Judo Kupası'na katılacak.

Ümit kadın ve erkek milli takım judocular, Gence'de ortak çalışma kampının yanı sıra Azerbaycan Judo Kupası'na katılacak.

Ümit Milli kadın ve erkek judocular Azerbaycan'ın Gence kentinde ortak çalışma kampının yanı sıra Azerbaycan Kupası müsabakalarına katılacak. Gence kentinde, 36 ülkenin katılımıyla ortak çalışma gerçekleşecek. Azerbaycan Judo Kupası müsabakalarında altı ülke yarışacak.

İstanbul'dan bugün hava yoluyla Gence'ye gidecek Ümit Milli Takım'da yer alan judokalar şöyle:

Kadınlar: Hatice Koçyiğit, Tuana Gülenay, Elif Ağar, Sinem Oruç, Şeyma Yıldırım, Zilan Ertem, Sevval Erdoğmuş, Gizem Dinçer, Hayru Nisa Ardıç, Gülşen Tanrıkulu, Begüm Naz Doğruyol, Ayşe Naz Özdemir, Merve Nur Alkış, Buse Uykun.

Erkekler: Erman Gürgen, Recep Ergin, Berkay Aydın, Mehmet Şahin Ertem, Mehmet Kısa, Mustafa Berat Şimşek, Mertcan Kömpe, Fatih Dursun, Abdullah Turgutlu, İsmail Durbak, Bekir Taha Seymen, İbrahim Tataroğlu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Milli judocular Azerbaycan yolcusu - Son Dakika


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