Ümit milli judoculardan Çekya'daki Avrupa Kupası'nda biri altın 3 madalya - Son Dakika
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Ümit milli judoculardan Çekya'daki Avrupa Kupası'nda biri altın 3 madalya

10.04.2022 19:24
Ümit milli judoculardan Çekya'daki Avrupa Kupası'nda biri altın 3 madalya

Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda milli sporculardan İbrahim Tataroğlu altın, Erman Gürgen ve Mertcan Kömpe bronz madalya kazandı.

Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda milli sporculardan İbrahim Tataroğlu altın, Erman Gürgen ve Mertcan Kömpe bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teplice kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu altın, 73 kiloda Erman Gürgen ve 81 kiloda Mertcan Kömpe bronz madalya ile podyum sevinci yaşadı.

İbrahim Tataroğlu, final müsabakasında Ukraynalı Christian Khokhlov'u altın skorda ipponla yenerek altın madalyaya ulaştı.

Erman Gürgen, bronz madalya karşılaşmasında Polonyalı Mateusz Grandys'i ipponla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Mertcan Kömpe ise bronz madalya mücadelesinde Rumen Fabian Iorga'yı altın skorda ipponla yendi.

90 kiloda Mevlüt Öztaş üçüncülük karşılaşmasında Estonyalı Jakob Vares'e; +90 kiloda Recep Ergin de yine bronz madalya müsabakasında Rumen Bogdan Petre'ye yenilerek beşinci oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit milli judoculardan Çekya'daki Avrupa Kupası'nda biri altın 3 madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit milli judoculardan Çekya'daki Avrupa Kupası'nda biri altın 3 madalya - Son Dakika
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