Ümit Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa\'daki başarısını sürdürmek istiyor

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İsviçre'de Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda geçen yıl bronz madalya kazanan Ümit Milli Kadın Hokey Takımı, Ocak'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na da madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Polonya'da 10-13 Ocak'ta yapılacak müsabakalar öncesi hazırlık kampını Konya'daki Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu'nda sürdüren ay-yıldızlıların antrenörü Yakup Fırat, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının yoğun devam ettiğini söyledi.

Kamptaki oyuncuların çoğunun geçen yıl İsviçre'deki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiğine dikkati çeken Fırat, "Bu oyuncularımız, o şampiyonada üçüncü olup ülkemize madalya getirdiler. İnşallah bu yıl da Avrupa Şampiyonası'na madalya hedefiyle katılıyoruz. Turnuvadaki en iddialı takımlardan biriyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalyayla döneceğiz." diye konuştu

Federasyonun alt yapıya verdiği önemin meyvelerinin alınmaya başlandığını, Ümit Milli Takımın da A Milli Takımın çatısını oluşturacağını vurgulayan Fırat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özelikle alt yapının oluşmasından sonra Türk hokeyi ivme kazandı. Ülkemizin birçok kulübünden sporcular, hokey branşına dahil oldu. Şu an milli takım havuzundan 20'nin üzerinde sporcu bulunuyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde, ilerleyen yıllarda Avrupa'da ve dünyada Türk hokeyinin ses getireceğine inanıyorum."

"Eli boş dönmeyeceğiz"

Ay-yıldızlı ekibin 21 yaşındaki oyuncusu Aleyna Başbuğ, Konya'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Polonya'dan "elleri boş" dönmeyeceklerini vurgulayan Aleyna, "Hedefimiz ne kadar zor olursa olsun şampiyonluk." ifadesini kullandı.