Ümit Milli Takım, İskoçya'da - Son Dakika

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda İskoçya ile oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı için Edinburgh'a gitti. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a inen Ümit Milliler, havalimanından kamp yapacağı oteline geçti. Ay-Yıldızlı kafileyi havalimanında Edinburgh Başkonsolosu Nafi Cemal Tosyalı, Edinburgh Başkonsolos Yardımcısı Hatice Tuğba İkizler ve beraberindeki heyet karşıladı.

Ümit Milliler, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla İskoçya maçının hazırlıklarına devam edecek.