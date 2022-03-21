Ümit Milli Takım, İskoçya'da - Son Dakika
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Ümit Milli Takım, İskoçya'da

21.03.2022 16:37
Ümit Milli Takım, İskoçya'da

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda İskoçya ile oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı için Edinburgh'a gitti.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda İskoçya ile oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı için Edinburgh'a gitti. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a inen Ümit Milliler, havalimanından kamp yapacağı oteline geçti. Ay-Yıldızlı kafileyi havalimanında Edinburgh Başkonsolosu Nafi Cemal Tosyalı, Edinburgh Başkonsolos Yardımcısı Hatice Tuğba İkizler ve beraberindeki heyet karşıladı.

Ümit Milliler, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla İskoçya maçının hazırlıklarına devam edecek.


Ümit Milli Takım, İskoçya'da
Ümit Milli Takım, İskoçya'da
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı Manavgat kampında İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı Manavgat kampında

Türkiye, İskoçya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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