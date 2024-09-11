Ümit Milli Takım'dan Dominasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümit Milli Takım'dan Dominasyon

Ümit Milli Takım\'dan Dominasyon

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda San Marino'yu 6-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

11.09.2024 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında San Marino'yu deplasmanda 6-1 mağlup etti.

Ümit Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda San Marino ile karşılaştı. Milliler, Bartuğ Elmaz'ın 2, Livan Burcu, Cihan Çanak, Burak İnce ve Emir Ortakaya'nın golleriyle sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde ederken, 8 maç sonunda puanını 10'a yükseltti.

Hakemler: Matthew de Gabriele, Jurgen Spiterii Shaun Calleja, Daniel Casha

San Marino: Pietro Amici, Matteo Guidi (Simone Gasperoni dk. 61), Alex Toccaceli (Tommy Cervellini dk. 61), Mattia Sancisi (Fabio Borasco dk. 82), Alberto Tomassini, Marco Gasperoni, Simone Santi, Alberto Riccardi (Filippo Pasolini dk. 77), Mattia Ciacci, Nicolo Sancisi (Nicolo Chiaruzzi dk. 77), Marco Casadei

Türkiye: Emre Bilgin, Yasin Özcan (Serkan Emrecan Terzi dk. 46), Uğur Kaan Yıldız, Taha Altıkardeş (Hamza Güreler dk. 65), Metehan Baltacı (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 65), Livan Burcu (Emir Ortakaya dk. 65), Cihan Çanak, Bartuğ Elmaz, Başar Önal (Metehan Altunbaş dk. 83), Burak İnce, Ali Akman

Teknik Direktör: Levent Sürme

Goller: Bartuğ Elmaz (dk. 10 pen. ve dk. 15), Livan Burcu (dk. 33 pen.), Cihan Çanak (dk. 37), Burak İnce (dk. 45+1), Emir Ortakaya (dk. 90+1) (Türkiye), Mattia Ciacci (dk. 17) (San Marino)

Kırmızı kart: Pietro Amici (dk. 83) (San Marino)

Sarı kartlar: Mattia Ciacci (San Marino), Livan Burcu, Ali Akman, Emir Ortakaya (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, San Marino, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milli Takım'dan Dominasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 04:20:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Milli Takım'dan Dominasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement