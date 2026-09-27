Ümit Milli Takım, Ukrayna ile 2-2 berabere kalıp 2027 Avrupa U21 play-off'una kaldı - Son Dakika
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Ümit Milli Takım, Ukrayna ile 2-2 berabere kalıp 2027 Avrupa U21 play-off'una kaldı

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Ukrayna ile 2-2 berabere kalan Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu 7. maçı sonunda play-off oynamayı garantiledi. Türkiye'nin golleri Emirhan İlkhan ve Ali Habeşoğlu'ndan geldi.

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu 7. maçında Ukranya ile 2-2 berabere kaldı ve play-off oynamayı garantiledi.

Stat: DVTK

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne

Ukrayna: Nazar Domchak, Denys Hryshkevych (Oleksiy Gusiev dk. 66), Mykola Oharkov, Maksym Melnychenko, Danylo Krevsun, Hennadii Synchuk, Danylo Malov (Volodymyr Vilivald), Artur Shakh (Ramik Hadzhyiev dk. 66), Oleh Fedor (Anton Hlushchenko dk. 66), Oleksandr Pyshchur, Oleksandr Soroka (Dmytro Bohdanov dk. 87)

Türkiye: Jankat Yılmaz, Ayberk Karapo, Yusuf Akçiçek, İlhan Fakılı (Melih Bostan dk. 85), Baran Ali Gezek, Ali Habeşoğlu (Arda Çolak), Emirhan İlkhan, Arda Usluoğlu, Deniz Emre Ofli (Yasin Özcan dk. 21), Hamza Güreler, İsak Vural (İzzet Çelik dk. 75)

Goller: Emirhan İlkhan (dk. 12), Ali Habeşoğlu (dk. 38) (Türkiye), Danylo Krevsun (dk. 46), Ramik Gadzhiev (dk. 82) (Ukrayna)

Sarı kartlar: Baran Ali Gezek, Emirhan İlkhan, Ayberk Karapo, Yusuf Akçiçek (Türkiye), Mykola Ogarkoc, Ramik Gadzhiev (Ukrayna)

Kaynak: İHA
Emirhan İlkhanMilli TakımTürkiyeFutbolSporSon Dakika

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