Ümit Milli Takım, Ukrayna maçı öncesi ilk antrenmanını Ümraniye\'de yaptı

Ümit Milli Takım, Ukrayna maçı öncesi ilk antrenmanını Ümraniye'de yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubunda Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Ümraniye'de yaptığı antrenmanla başladı. Milliler, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc şehrinde Ukrayna ile karşılaşacak.
Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçında Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Ümit Milli Takım, Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda antrenman gerçekleştirdi. Milliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Ay-yıldızlılar, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc şehrinde Ukrayna ile karşılaşacak, 6 Ekim'de ise Macaristan'ı konuk edecek.
Kaynak: İHA
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