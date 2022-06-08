Ümit Milliler, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ümit Milliler, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

08.06.2022 19:18
Ümit Milliler, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların, 10 Haziran Cuma günü oynanacak müsabaka öncesi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştığı belirtildi.

Millilerin, taktik ve pas çalışmalarının ardından duran top organizasyonlarıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Ay-yıldızlıların Kazakistan ile oynayacağı maçı Faroe Adaları'ndan Kari A Hovdanum yönetecek. Hovdanum'un yardımcıları Andrew Christiansen ve Dan Petur Pauli Hojgaard olacak.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milliler, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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