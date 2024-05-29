Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı Florya'da, teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe'ye yönelik küfürlü tezahürata eşlik etmesi, ünlü spor yorumcusu Ümit Özat'ın sert tepkisine neden oldu. Özat, "Bir tane ahlaksız var yerden bitme. Hocalarla takılmaktan hocalık yapan biri var. Terbiyesiz herif 50 yaşına geldin. Sen bu şarkıyı söylerken yarın öbür gün Fenerbahçe hocası çıksa 'Şinanay da yavrum şinanay; o… Galatasaray' dese hoşuna gider mi ahlaksız. Puh senin yüzüne. Bunlar hepsi FETÖ taktiğidir" dedi.

29.05.2024 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in son haftasında Konya spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

ÖZAT'TAN BURUK'A SERT TEPKİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Florya'da yapılan kutlamalar sırasında Fenerbahçe'ye yönelik küfürlü tezahürata eşlik etti. Ünlü spor yorumucusu Ümit Özat, Galatasaray'la üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki söylediği şarkıya sert tepki gösterdi.

"AHLAKSIZ, YERDEN BİTME"

Buruk'a yönelik ağır ifadeler kullanan Özat, "Bir tane ahlaksız var yerden bitme. Hocalarla takılmaktan hocalık yapan biri var. Terbiyesiz herif 50 yaşına geldin. Sen bu şarkıyı söylerken yarın öbür gün Fenerbahçe hocası çıksa 'Şinanay da yavrum şinanay; o… Galatasaray' dese hoşuna gider mi ahlaksız. Puh senin yüzüne. Bunlar hepsi FETÖ taktiğidir. Dururlar, dururlar bir şampiyonluk yaşadılar mı içlerindeki nefreti kusarlar" dedi.

Ümit Özat\'tan Okan Buruk\'a: Ahlaksız, yerden bitme
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Ümit Özat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emrah Aytekin: Adam haklı. 12 4 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Hoşt 7 4 Yanıtla
  • Osman Arslan: Neden Galatasaray Şampiyon olunca zorunuza gidiyor. Haa 1 Şampiyonluk değil 24. Şampiyonluk. Bunu Fenevbahze şampiyon olsa ( İnşaallah olamaz) söylemeyecek miydiniz acaba ? 3 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Ümit kıskanma, işin gücün insanlari lekelemek 2 1 Yanıtla
  • veysel unlu: Sonuna kadar dogru helql ümit özat 1 1 Yanıtla

08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
08:07 AK Partili vekilin aracı kamyonetle çarpışarak dereye uçtu AK Partili vekilin aracı kamyonetle çarpışarak dereye uçtu
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
04:19 Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
09:45 Victor Nelsson, Galatasaray’dan ayrılma kararı aldı Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
09:14 Afganistan’a vize muafiyeti kaldırıldı Karar 1 Haziran’da yürürlüğe girecek Afganistan'a vize muafiyeti kaldırıldı! Karar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek
09:05 Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı
09:03 Dolar, euro ne kadar oldu İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurlarda son durum
07:48 Hadise’nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl’dan tepki Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 09:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement