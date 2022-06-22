Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ferdi müsabakaların 23-25 Haziran, karma takımlar karşılaşmalarının 26 Haziran'da yapılacağı şampiyonada Türkiye, 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla kürsü mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası başlıyor - Son Dakika

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