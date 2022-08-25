Manisa BBSK'lı Zilan Ertem Dünya 3'ncüsü oldu - Son Dakika
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Manisa BBSK'lı Zilan Ertem Dünya 3'ncüsü oldu

25.08.2022 12:38
Manisa BBSK'lı Zilan Ertem Dünya 3'ncüsü oldu

Ümitler Dünya Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç judocusu Zilan Ertem yine önemli bir başarıya imza attı.

Ümitler Dünya Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediye spor'un genç judocusu Zilan Ertem yine önemli bir başarıya imza attı. Katıldığı şampiyonalarda adeta fırtına gibi esen Zilan Ertem, Ümitler Dünya Şampiyonası'nda da kürsüdeki yerini aldı. 40 kg'da Dünya 3'üncüsü olan Ertem, Manisa'ya madalyayla döndü.

Dünya Judo Federasyonu IJF'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Dünya Şampiyonası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna şehrinde yapıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judocusu, Zilan Ertem de milli forma için mücadele etti. Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Zilan Ertem, 40 kg'da Dünya 3'üncüsü oldu. Manisa'ya madalyayla dönen genç yıldızı kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, "Genç sporcumuz Zilan Ertem, katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarda adından sıkça söz ettiriyor. Bosna Hersek'te yapılan spor organizasyonunda da milli formamızla önemli bir derece etti. Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcumuzu yürekten kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK'lı Zilan Ertem Dünya 3'ncüsü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa BBSK'lı Zilan Ertem Dünya 3'ncüsü oldu - Son Dakika
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