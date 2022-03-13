Ümitler Judo Avrupa Kupası sona erdi - Son Dakika
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Ümitler Judo Avrupa Kupası sona erdi

13.03.2022 23:44
Ümitler Judo Avrupa Kupası sona erdi

Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın son gününde milli sporcular Erman Gürgen gümüş, İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın son gününde milli sporcular Erman Gürgen gümüş, İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 73 kiloda Erman Gürgen, Gürcü rakibi Luka Javakhishvili'ye finalde yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ise bir diğer milli sporcu Recep Ergin ile bronz madalya müsabakasında karşılaştı. Mücadeleyi kazanan İbrahim, madalyayı kazanan isim oldu.

Şampiyonanın ilk günü kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem altın, Begümnaz Doğruyol gümüş, 44 kiloda ise Buse Uygun bronz madalya kazanmıştı.

Böylece Türkiye şampiyonayı toplamda 1 altın, 2'şer gümüş ve bronz madalya ile tamamladı.

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Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda 1 altın madalya Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda 1 altın madalya Hırvatistan'a düşen hava aracında patlayıcı kalıntıları bulundu Hırvatistan'a düşen hava aracında patlayıcı kalıntıları bulundu

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Kaynak: AA

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