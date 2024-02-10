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Türkiye Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 2-3 Mart tarihlerinde Karaman Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Müsabakalara 250'ye yakın lisanslı kız ve erkek kuraş sporcusunun katılması bekleniyor. Bu yıl 24-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de yapılacak Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda ümitler kategorisinde yarışacak milli takım da bu organizasyonda seçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk, "Mayıs ayına kadar gençler ve büyükler Türkiye şampiyonalarını da ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin olduğu şehirlerde yapacağız. Böylece Türk ata sporu sayılan 'Kuraş'ın Türkiye'de yaygınlaşması ve gençlerimize aktif bir sportif kulvarın açılması sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.