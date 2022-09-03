Şampiyonlardan Başkan Oral'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonlardan Başkan Oral'a ziyaret

03.09.2022 15:27
Şampiyonlardan Başkan Oral'a ziyaret

Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olan Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan ve Ümitler Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazanan Hüseyin Berk Emanetoğlu, Altınova belediye başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olan Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan ve Ümitler Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazanan Hüseyin Berk Emanetoğlu, Altınova belediye başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

Temmuz ayında Sinop'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olarak, bronz madalya kazanan Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan ile Ümitler Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazanan Hüseyin Berk Emanetoğlu, Altınova belediye başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

Başarı dilekleri

Ziyarette, Altınova Belediye Meclis üyesi Birol Bayram ve Altınova Belediyesi Tekvando Hocası İsa Gündağ da hazır bulundu

Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Nisa Erdoğan'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - YALOVA

YORUMLAR
500
18. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Muş'ta yapıldı 18. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Muş'ta yapıldı Diyarbakır gündem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, şu anda büyümede ikinci sırada. Hani 'Çılgın Türkler' diyorlar ya, Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor.' Diyarbakır gündem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, şu anda büyümede ikinci sırada. Hani 'Çılgın Türkler' diyorlar ya, Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor.'
Kaynak: İHA

Metin Oral, Türkiye, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlardan Başkan Oral'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:27:48. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlardan Başkan Oral'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement