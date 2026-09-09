Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü atleti Mustafa Abacıoğlu 400 metrede Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü atleti Mustafa Abacıoğlu 400 metrede Avrupa şampiyonu oldu

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü atleti Mustafa Abacıoğlu 400 metrede Avrupa şampiyonu oldu
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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’nün 18 yaşındaki başarılı atleti Mustafa Abacıoğlu, Türkiye şampiyonluklarının ardından Avrupa’da da zirveye çıktı.

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün 18 yaşındaki başarılı atleti Mustafa Abacıoğlu, Türkiye şampiyonluklarının ardından Avrupa'da da zirveye çıktı. 400 metrede Avrupa şampiyonu olan genç sporcu, başarılarıyla Ümraniye'nin gururu oldu.

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mustafa Abacıoğlu, henüz 18 yaşında olmasına rağmen atletizmde elde ettiği derecelerle önemli bir başarı hikayesine imza attı. 400, 800 ve 1500 metre mesafelerinde mücadele eden genç sporcu, disiplinli çalışması ve azmiyle Türkiye şampiyonluklarından Avrupa şampiyonluğuna uzanan başarılı bir performans ortaya koydu.

Abacıoğlu, İşitme Engelliler Okullar Arası Türkiye birinciliğinde 800 ve 1500 metrede üç kez Türkiye şampiyonu oldu. Genç atlet, kendi yaş kategorisinin bulunmadığı İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ise kendisinden daha büyük ve tecrübeli sporcularla aynı pistte mücadele etti. Abacıoğlu, 800 ve 1500 metrede Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyükler kategorisinde de kürsüye çıkmayı başardı.

Türkiye'deki başarılarını Avrupa'ya taşıdı

Türkiye'de elde ettiği derecelerin ardından milli formayla uluslararası organizasyonlarda mücadele eden Mustafa Abacıoğlu, İşitme Engelliler Avrupa Gençlik Oyunları'nda önemli bir başarıya imza attı. 400 metre yarışında Avrupa şampiyonu olan Abacıoğlu, 800 metrede ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Aynı organizasyonda iki farklı mesafede kürsüye çıkan genç sporcu, Türkiye'yi başarıyla temsil ederken Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün de gururu oldu. Abacıoğlu, yeni ulusal ve uluslararası başarılar elde etmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Sporla eğitimi bir arada sürdürüyor

Pistteki başarısının yanı sıra eğitim hayatına da önem veren Mustafa Abacıoğlu, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri alanında eğitim alarak mezun oldu. Üniversite eğitimine de devam eden genç sporcu, Marmara Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde öğrenimini sürdürüyor. Yoğun antrenman programını üniversite eğitimiyle birlikte yürüten Abacıoğlu, spor ve eğitimi hayatının iki önemli parçası olarak görüyor. Bir yandan atletizmde kendisini geliştirerek yeni şampiyonalara hazırlanırken diğer yandan akademik gelişimini sürdürüyor.

Henüz 18 yaşında Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa derecelerini kariyerine sığdıran Mustafa Abacıoğlu, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yeni hedefler için çalışmalarını sürdürüyor. Genç sporcu, azmi, disiplini ve spora olan bağlılığıyla gelecek yıllarda da Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü atleti Mustafa Abacıoğlu 400 metrede Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

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