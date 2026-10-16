Ümraniyespor, 9 maçta 1 galibiyet alan teknik direktör Albayrak'la yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniyespor, 9 maçta 1 galibiyet alan teknik direktör Albayrak'la yollarını ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor, teknik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ve teknik ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Albayrak yönetiminde takım bu sezon 9 maçta 1 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, teknik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ve teknik ekibi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Tayfun Rıdvan Albayrak ve değerli teknik ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. ?Kulübümüze verdikleri emekler, gösterdikleri özveri ve katkılar için Tayfun Rıdvan Albayrak'a ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde ve hayatlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Albayrak yönetimindeki Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon 9 maçta 1 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
TrendyolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Sel felaketinin ardından İstanbul’un barajlarında tablo değişti 2 günde 10 puan Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti! 2 günde 10 puan
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:59:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Ümraniyespor, 9 maçta 1 galibiyet alan teknik direktör Albayrak'la yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei