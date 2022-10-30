Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 yendi. Mücadelede attığı 2 gol ile yıldızlaşan Weghorst karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Hollandalı golcü, "İyi oynadık. 5 gol attık. Daha fazla da olabilirdi. Performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız." dedi.
Cenk Tosun'dan övgüyle bahseden Weghorst, "Daha öncesinde birlikte oynamadık değil Cenk ile, birlikte oynadık aslında. Bu bize enerji veriyor. Saha içerisinde Cenk gibi kaliteli oyuncular olmasını severim etrafımda. Boşluklar yaratır, pozisyonlar bulursunuz. Bu nedenle bugün çok gol bulduk." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ümraniye başarısının ardından Weghorst, Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti: Etrafımda olmasını seviyorum - Son Dakika