Ümraniyespor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniyespor-Altınordu maçının ardından

19.03.2022 16:59
Ümraniyespor-Altınordu maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, oyunu domine ettiklerini ancak bir türlü golü bulamadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, oyunu domine ettiklerini ancak bir türlü golü bulamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını belirterek, "Rakibimiz iyi bir ivme yakaladı. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Bunun bir sebebi de hava şartları. 60 dakikası karlı zeminde oynanan bir maçı geride bıraktık. Genelde domine ettiğimiz, ısrarla hücum organizasyonları denediğimiz, 32 şut attığımız ancak golü bulamadığımız bir maç oldu." diye konuştu.

Anlık bir hata sonrasında gol yediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "8 maçımız kaldı. Şampiyon olmak istiyoruz. Kazanabilseydik bizim için ciddi bir avantajdı, bunu kullanamadık. Bundan sonra iyi sonuçlar almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Maçın zor geçeceğini biliyorduk"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zor şartlarda iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Oyuncuları iyi hazırladığımızı düşünüyorum." dedi.

Ligi domine eden, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı mücadele etmenin kolay olmadığına değinen Eroğlu, "Rakibimiz duran toplarda etkili. Çok korner attılar, kenardan ortalarla geldiler ama kazanma adına iyi savunma yaptık. Öne geçmek moralimizi yüksek tuttu." şeklinde görüş belirtti.

Gol yemeden kazandıkları son üç maçın önemli olduğunu kaydeden Eroğlu, bunun takımın üst sıralara çıkmasına katkı sağlayacağını aktardı.

YORUMLAR
500
Hüseyin Eroğlu: 'Yukarılara taşıma anlamında katkı sağlayacaktır' Hüseyin Eroğlu: 'Yukarılara taşıma anlamında katkı sağlayacaktır' Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 Altınordu: 1 Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 Altınordu: 1

Ümraniyespor, Altınordu, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümraniyespor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:14:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniyespor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement