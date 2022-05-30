Ümraniyespor'da, Avdija Vrsajevic ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Ümraniyespor'da, Avdija Vrsajevic ile yollar ayrıldı

30.05.2022 16:12
Ümraniyespor'da, Avdija Vrsajevic ile yollar ayrıldı

Ümraniyespor, 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı Avdija Vrsajevic ile yollarını ayırdı.

Ümraniyespor, 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı Avdija Vrsajevic ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Ümraniyespor, Bosna-Hersekli oyuncu Avdija Vrsajevic'e teşekkür etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2020/21 sezonunda kulübümüze katılan ve şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Avdija Vrsajevic'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

2021 yılının ocak ayında Akhisarspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Avdija Vrsajevic, Ümraniyespor forması ile çıktığı 28 lig maçında takımına 4 asistlik katkı sağladı. 36 yaşındaki deneyimli sağ bek, söz konusu maçların 27'sine ilk 11'de başlarken, İstanbul temsilcisinin formasını toplam 2 bin 269 dakika terletti. - İSTANBUL

Ümraniyespor'da, Avdija Vrsajevic ile yollar ayrıldı
Ümraniyespor'da, Avdija Vrsajevic ile yollar ayrıldı

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Kaynak: İHA

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