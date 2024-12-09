Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Samet Özkul
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Tugay Kacar (Dk. 77 Ertuğrul İdris Furat), Jack (Dk. 86 Abuzer Gaffar Toplu), Altar Han Hidayetoğlu (Dk. 64 Eşref Korkmazoğlu), Alper Karaman, Pinchi (Dk. 77 Fernandes), Catakovic
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Barış Ekinciler (Dk. 82 Batuhan Çelik), Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Serkan Göksu, Hoti, Soukou (Dk. 72 Cavare), Benny, Atalay Babacan (Dk. 67 Bardhi), Minchev
Gol: Dk. 63 Minchev (Central Hospital Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 54 Mücahit Albayrak (Esenler Erokspor)
Central Hospital Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor, Erokspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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