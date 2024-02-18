Ümraniyespor, Eyüpspor\'a mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 mağlup olan Ümraniyespor'da teknik sorumlu Hüsamettin Balcı, kırmızı kartı yedikten sonra oyunun kendileri için zorlaştığını söyledi.
Hüsamettin Balcı, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Oyunu iki farklı şekilde oynadıklarını aktaran Balcı, şunları kaydetti:
"Kırmızı kartı gördükten sonra farklı oynamak zorunda kaldık. Uzatma ile beraber 70 dakika Eyüpspor kalitesindeki bir takıma karşı oynamak zor. Oyuncularımız, yine de gösterdiği mücadeleyle bizi gururlandırdı. Futbol bir oyun. Kazanabiliriz veya kaybedebiliriz. Sahada bir duruş göstermek bizim için önemliydi. Eyüpspor'a başarılar diliyoruz. Biz de kendi yolumuza devam edeceğiz. İyi insanlardan oluşan bir takımımız var. Yönetim de bu takıma sahip çıkıyor. Ümraniyespor, kendi modelini ve aile ortamını devam ettirecek. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz ve ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız."
Eyüpspor cephesi
Konuk olduğu Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş ise ligdeki maçların artık daha zorlu geçeceğini belirtti.
Ümraniyespor'un son haftalarda farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıktığını anlatan Yavaş, "Formasyon, oyun anlayışı ve oyuncu bazında değişiklikler gördük. Biz, 5'li oynayan takımlara karşı tecrübeliyiz. Sezon başından beri bu ligde 5'li savunmayla karşılaşacağımızı tahmin ettik ve hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Maçın geneline baktığımızda topa sahip olduk ve hücumla savunmayı rakip sahada yaptık. Maçı bize kazandıracak pozisyonları da bulduk. Son vuruşlardaki acelemizden dolayı ilk devre skoru alamadık. İkinci yarıda 10 kişiden yediğimiz gol bize ders olmalı. Sonrasındaki geri dönüşümüz olumluydu." değerlendirmesinde bulundu.
Ligin son döneminin yaklaştığını belirten Yavaş, "Üç puanı aldığımız için mutluyuz. Lig artık daha da zorlaşacaktır. Her takım puan kaybı yaşayabilir. Bu yüzden de galibiyetler çok daha değerli. Puan farkını artırarak liderliğimizi devam ettirdik. Bunun sevincini yaşayıp, önümüzdeki Sakaryaspor maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
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