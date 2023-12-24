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Ümraniyespor-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
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Ümraniyespor-Giresunspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

Ümraniyespor-Giresunspor maçının ardından
24.12.2023 - 19:03,
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Gürsel, maçı kazanmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Rakibimizin içinde bulunduğu durum kolay değil, onlara da bu sonraki süreçte başarılar diliyorum. Bu maçı kazanarak ara döneme girmek istiyorduk, kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Maçın son bölümde gereksiz telaşa kapıldıklarını belirten Gürsel, "Erzurumspor maçının son dakikalarında da benzer şeyler oldu, bu durumu geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Aldıkları galibiyetle birlikte ligde iyi bir konuma geldiklerine vurgu yapan Gürsel, "Son maçlarla birlikte iyi bir konuma geldik. Daha çok çalışarak daha iyi olmak istiyoruz. 22 puanla devre arasına girmek bizim için sevindirici bir durum. İnşallah bu arayı en iyi şekilde geçirip, ikinci yarıya da daha iyi hazırlanıp yukarılara doğru çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bitexen Giresunspor cephesi

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci ise transfer tahtasının kapalı olmasıyla işlerinin daha da zorlaştığını söyledi.

Birinci, maçla ilgili değerlendirmeye başlamadan önce dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerle ilgili başsağlığında bulunarak, "Öncelikle dün hain saldırıda şehit olan askerlerimizin Allah mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Bu tip şeyler olunca maçları kazanmamız ya da kaybetmemiz umrumuzda değil. İnşallah devletimiz bunların üstesinden gelecek." ifadelerini kullandı.

Genç bir takım olduklarına ve transfer yapamamalarına vurgu yapan Birinci, "Öncelikle hakem arkadaşı tebrik ediyorum, güzel bir maç yönetti. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Bizim durumumuz belli, devre arasında eğer transfer tahtasını açamazsak işimiz biraz zorlaşacak. Takıma ilk geldiğimde yabancı arkadaşlar da vardı ve rahatlıkla 11 çıkarabiliyorduk. Ancak yabancı arkadaşlarımız ayrılınca ve sakatlıklar da olunca biz tamamen genç ve acemi bir takım gibi olduk. Transfer tahtasını eğer açamazsak terimizin son damlasına kadar savaşacağız, ancak bu durum gücümüz yettiği kadar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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