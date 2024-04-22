Ümraniyespor, Kocaelispor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Ümraniyespor, Kocaelispor'u 1-0 Mağlup Etti

Ümraniyespor, Kocaelispor\'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u Emrecan Bulut'un golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanırken, Ümraniyespor rakibine üstünlük sağlayarak galibiyeti elde etti.

22.04.2024 22:04
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Serkan Göksu'nun ara pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emrecan Bulut'un uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

17. dakikada Yusuf Cihat Çelik'in pasında sol tarafta topu alan Candeias, ceza sahası içi sol çaprazına girerek yakın direğe sert vurdu. Kaleci Übeyd, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada savunma arkasına sarkan Sheidaev'in, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Übeyd kurtardı.

32. dakikada Serkan Göksu'nun sağ taraftan ortasında Hasan Ayaroğlu'nun bekletmeden vuruşunda kaleye paralel giden topa kale önünde İlhami Siraçhan Nas'ın şutunda kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında sol çaprazdan Hasan Ayaroğlu'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

49. dakikada sol taraftan Emrecan'ın ceza sahası içine çevirdiği topa penaltı noktasında Muhammed Mert vuruşunu yaptı ancak kaleci Gökhan topu kurtardı.

67. dakikada orta alandan aldığı topla beraber ceza sahasına kadar giren Emrecan Bulut'un rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Azad İlhan, Arif Dilmeç

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Cofie dk. 90+1), Diniyev (Emre Demir dk. 80), Emrecan Bulut (Onur Ayık dk. 80), İlhami Siraçhan Nas (Muhammed Mert dk. 46), Hasan Ayaroğlu, Tiago Çukur (Melih Okutan dk. 89)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Titebah, Mustafa Eser, Saponjic, Beren Küçükbaşarık

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Oğuz Ceylan dk. 72), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Duhan Aksu (Atila Turan dk. 86), Vukovic (Beridze dk. 59), Candeias, Yusuf Cihat Çelik, Amaral (Kharaishvili dk. 86), Barış Alıcı (Cem Ekinci dk. 72), Sheidaev

Yedekler: Harun Tekin, Haşim Sarman, Kouakou, Mesut Can Tunalı, Burak Öksüz

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gol: Emrecan Bulut (dk. 67) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: İlhami Siraçhan Nas, Diniyev, Cavare, Serkan Göksu, Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Gökhan Değirmenci, Candeias (Kocaelispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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