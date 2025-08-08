Ümraniyespor Sezonu Galibiyetle Açtı

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diony, pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Muhmmed Kiprit'e aktardı. Muhammed'in şutunda Ümraniyespor savunması topu uzaklaştırdı.

14. dakikada sağ tarafta topu alan Benny, pasını ceza sahası ön çizgisindeki Soukou'ya verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Soukou'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

45+6. dakikada Soukou'nun sol taraftan kullandığı uzun taç atışında Manisa FK savunmasının uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası üzerindeki Oğuz Yıldırım'ın önünde kaldı. Oğuz'un yerden gelişine yaptığı sert vuruşta top filelere gitti. 1-0

62. dakikada Soukou orta sahada Yusuf Talum'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

64. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla Soukou ile Yusuf arasındaki pozisyonu tekrar izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, sarı kartı iptal ederek Soukou'ya doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

78. dakikada sağ taraftan hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Ali Turap Bülbül, topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktası yakınında topu kontrol eden Batuhan Çelik, pasını Benny'e aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol eden Benny, uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

79. dakikada Lindseth'in ara pasında topla buluşan Diony, ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda yakın köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

81. dakikada Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, hakeme itirazının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Harun Güngör

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Batuhan Çelik dk. 72), Djokanovic (Serkan Göksu dk. 67), Emre Kaplan (Ali Turap Bülbül dk. 72), Benny, Bardhi, Soukou

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş, Talha Bartu Özdemir, Ömer Kanpalta, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Ada İbik, Umut Erdem (Yunus Yüce dk. 87), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Osman Kahraman dk. 59), Muhammed Kiprit (Bartu Göçmen dk. 77), Lindseth, Adekanye, Diony

Yedekler: Samet Karabatak, Eray Ataseven, Resül Özmen, Emre Akboğa, Bora Aydınlık, Fırat İnal, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Oğuz Yıldırım (dk. 45+6), Benny (dk. 78) (Ümraniyespor), Diony (dk. 79) (Manisa FK)

Kırmızı kartlar: Soukou (dk. 64), Bülent Bölükbaşı (dk. 81)(Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Mustafa Eser, (Ümraniyespor), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul, Adekanye (Manisa FK) - İSTANBUL