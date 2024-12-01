Ümraniyespor, Son Dakika Golüyle 1 Puan Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümraniyespor, Son Dakika Golüyle 1 Puan Aldı

İlhan Özer, Gençlerbirliği maçında rüzgarın etkili olduğunu ve son dakika golüyle 1 puan kazandıklarını belirtti.

01.12.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, rüzgar ve duran topların belirleyici olduğu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyleyerek, "Attığımız son dakika golüyle en azından 1 puan aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dakikalarda buldukları golle en azından 1 puan aldıklarını dile getiren Özer, "Bizim adımıza yine sahamızda berabere kaldığımız bir maç. Rüzgar ve duran topların belirleyici olacağı bir maç oldu. İlk yarı önde kapattık. İkinci yarı istediğimiz gibi devam edemedik. Attığımız son dakika golüyle en azından 1 puan aldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor, Son Dakika Golüyle 1 Puan Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Muhalifler, Tel Rıfat’taki Minnığ Havaalanı’nı PKKYPG terör örgütünden aldı Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
10:11 Mauro Icardi mahkemeye çıktı Mauro Icardi mahkemeye çıktı
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:49 Marmara Adası’nda Yeni Toprak Kayması Marmara Adası'nda Yeni Toprak Kayması
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 17:06:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniyespor, Son Dakika Golüyle 1 Puan Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.