Ümraniyespor, Son Dakika Golüyle 1 Puan Aldı

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Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, rüzgar ve duran topların belirleyici olduğu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyleyerek, "Attığımız son dakika golüyle en azından 1 puan aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dakikalarda buldukları golle en azından 1 puan aldıklarını dile getiren Özer, "Bizim adımıza yine sahamızda berabere kaldığımız bir maç. Rüzgar ve duran topların belirleyici olacağı bir maç oldu. İlk yarı önde kapattık. İkinci yarı istediğimiz gibi devam edemedik. Attığımız son dakika golüyle en azından 1 puan aldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL