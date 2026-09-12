Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor'a 90+4'te Güray'ın golüyle 2-1 yenildi - Son Dakika
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Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor'a 90+4'te Güray'ın golüyle 2-1 yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Melih Bostan'ın 14. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi, Güray Vural'ın 73 ve 90+4. dakikalardaki golleriyle sahadan puansız ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Berat'ın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Melih'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan ortasında Van de Streek'in ceza sahası girişinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

51. dakikada Doğukan'ın pasında topla buluşan Bünyamin'in sağ çaprazdan vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

73. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan ortasında da Costa'nın kafayla dokunduğu topu Güray, uzak köşede tamamladı. 1-1

90+4. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Güray'ın ceza yayı gerisi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Kerem Kalkan, Erdoğan Çak

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Berat Yılmaz, Mustafa Kartal, Tomislav Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Yusuf Deniz Şaş dk. 80), Andrej Djokanovic, Kerem Şen (Atalay Babacan dk. 74), Tunahan Taşçı (Toheeb Kosoko dk. 56), Santeri Hostikka (Fode Koita dk. 74), Melih Bostan (Alex Blanco dk. 56)

Yedekler: Özgün Köklü, Batuhan Çakır, Yunus Emre Yılmaz, David Otugo, Talha Bartu Özdemir

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Antalyaspor: Fotis Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz (Ramzi Safuri dk. 46), Francis Nzaba, Samet Karakoç, Bünyamin Balcı, Soner Dikmen (Mevlüt Şimşek dk. 64), Pedrinho (Samet Yalçın dk. 88), Güray Vural, Doğukan Sinik (Hasan Yakub İlçin dk. 65), Sander Van de Streek (Veysel Sarı dk. 90+6), Nuno da Costa

Yedekler: Kağan Arıcan, Mert Yılmaz, Ömer Faruk Beyaz, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Sagat

Teknik Sorumlu: Nedim Yiğit

Goller: Melih Bostan (dk. 14) (Ümraniyespor), Güray Vural (dk. 73 ve 90+4) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Fode Koita, Berat Yılmaz (Ümraniyespor), Mevlüt Şimşek, Francis Nzaba (Antalyaspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor'a 90+4'te Güray'ın golüyle 2-1 yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor'a 90+4'te Güray'ın golüyle 2-1 yenildi - Son Dakika
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