Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar: Transferde 300 bin Euro'nun üzerine çıkmayacağız - Son Dakika
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Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar: Transferde 300 bin Euro'nun üzerine çıkmayacağız

23.05.2022 13:07
Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar: Transferde 300 bin Euro'nun üzerine çıkmayacağız

Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar ayaklarını yorgana göre uzatacaklarını ve takım içinde para dengesini koruyacaklarını söyledi.

Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar ayaklarını yorgana göre uzatacaklarını ve takım içinde para dengesini koruyacaklarını söyledi.

D Smart'ta yayınlanan Bol'ca Futbol programına konuk olan Tarık Aksar, sezon başında az ve doğru transferler yaptıklarını belirterek, "Devre arasında öyle bir konuma geldik ki, transfer yapmayacağız, biz bu arkadaşlarla buraya geldik böyle devam edeceğiz dedim. Son haftalarda biraz tökezledik ama Süper Lig'e çıkmayı garantiledik, lider olmak istiyorduk ama ikinci olarak da olsa hedefimize ulaştık. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Daha sonra UEFA neden olmasın diye düşünürüz" dedi.

AMACIMIZ ÜMRANİYESPOR'A GÜZEL BİR STAT KAZANDIRMAKTarık Aksar şu anki statlarının Süper Lig kriterlerine uymadığını hatırlatarak; Bizim tek amacımız Ümraniyespor'a güzel bir stat kazandırmak. Biz mevcut stadımızı yıkıp yeni bir stat yapacağız. 13 bin kişilik UEFA standartlarına uygun olacak. Ayrıca oradaki alana 'Spor Köyü' yapacağız. Recep hoca Ümraniyespor'u çok benimsedi. Ben hocayı takımın başına getirirken güvendim ve arkasında durdum. Transferlere hiç karışmadım. Çok cüzi rakamlarla çok iyi bir takım kurdu. Recep hoca bunu hakettiği için onunla devam edeceğiz. Bizim sisteme uyacak savaşacak, takımı sahiplenecek adamlar lazım bize. Para dengesini de korumamız gerekiyor. Transferde oyunculara 300 bin Euro'dan fazla ödemeyeceğim. Bu rakamlara gelecek çok oyuncu var, önemli olan futbolcuyu seçebilmek. Transferde isim veremem çünkü henüz anlaştığımız oyuncu yok. İskandinav, Balkan ülkeleri ile Avrupa'nın bazı 2. Liglerinde ülkemize uygun oyuncular var. Ukrayna'da boşa çıkan oyuncuları takip ediyoruz. 12-13 oyuncu transfer edeceğiz. Bazı oyuncularımızla da yollarımızı ayıracağız. Altyapıya da çok önem veriyorum. Süper Lig'de oynayacak 4 oyuncumuz hazır" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar: Transferde 300 bin Euro'nun üzerine çıkmayacağız - Son Dakika


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