Ümraniyespor ve Sakaryaspor Golsüz Berabere - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümraniyespor ve Sakaryaspor Golsüz Berabere

Ümraniyespor ve Sakaryaspor Golsüz Berabere

Trendyol 1. Lig 26. haftasında Ümraniyespor, Sakaryaspor ile yoğun kar yağışı altında berabere kaldı.

23.02.2025 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Ali Turap'ın sağ taraftan ortasında ön direkte Poyraz Efe'nin kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

42. dakikada hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı sebebiyle saha çizgilerinin temizlenmesi için görevlileri sahaya çağırdı.

47. dakikada Burak Çoban'ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasında arka direkte Mamadou'un vuruşunda meşin yuvarlak sol yandan auta gitti.

68. dakika hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı nedeniyle 3. kez oyunu durdurdu. İki takımın oyuncularıyla görüşen Çelik, takımları soyunma odasına gönderdi. Saha çizgilerinin belirlenmesi ve yoğun kar yağışının durmasının ardından mücadele yaklaşık 15 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

76. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun pasta savunmaya çarpan top Kahraman'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak soldan az farkla auta gitti.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ramazan Ufuk Avdaş, Enes Biroğlu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Cavare, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül (Oğuz Yıldırım dk. 84), Atalay Babacan (Yusuf Sertkaya dk. 55), Serkan Göksu, Emre Kaplan, Poyraz Efe Yıldırım, Benny (Lucas Joao dk. 85), Bardhi (Batuhan Çelik dk. 70)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Mehmet Güneş, Barış Ekincier, Yusuf Deniz Şaş

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz, Nkoulou (Oğuzhan Çapar dk. 90), Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Mamadou, Burak Altıparmak, Kabov (Simon dk. 46), Burak Çoban, Rayane Aabid (Ömer Şişmanoğlu dk. 77), Ozegovic (Emre Demir dk. 90+5)

Yedekler: Yunus Emre Tekoğul, Emircan Altıntaş, Engin Can Aksoy, Kakuta, Muhammed Ertürk, Batuhan Çakır

Teknik Direktör: İlker Püren

Sarı kartlar: Bardhi, Oğuz Yıldırım, Yusuf Sertkaya (Ümraniyespor), Serkan Yavuz (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sakaryaspor, Trendyol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor ve Sakaryaspor Golsüz Berabere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
16:17 ABD’den BM’ye tarihi yol haritası Trump dediğini yapıyor ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
16:14 Reyting rekortmeni diziden kötü haber Başka diziyle anlaştı Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı
16:08 Cansız bedeni karlar arasında bulundu Cansız bedeni karlar arasında bulundu
16:07 Fenerbahçe’den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi
16:00 Güzide Duran’ın boşanma sürecinde Okan Buruk detayı: Aşk hikayelerinin odak noktasında neden o var Güzide Duran'ın boşanma sürecinde Okan Buruk detayı: Aşk hikayelerinin odak noktasında neden o var?
15:58 Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu RTÜK sebepleri sıraladı Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
15:36 Verilen kararı beğenmeyen Ronaldo sinirini 4. hakemden çıkardı Verilen kararı beğenmeyen Ronaldo sinirini 4. hakemden çıkardı
15:26 İşte Borsa İstanbul’un en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri İşte Borsa İstanbul'un en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
15:23 Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
15:11 Ramazan bu yıl daha kısa sürecek Diyanet nedenini açıkladı Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 22:20:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniyespor ve Sakaryaspor Golsüz Berabere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.