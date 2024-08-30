Umut Nayir, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldığı için mutlu

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Konyaspor'un golcüsü Umut Nayir, A Milli Takım aday kadrosuna çağırdığı için yaşadığı mutluluğu ifade ederek, "Konyaspor'u temsil edebilmek ve kendi hedeflerimi gerçekleştirebilmek mutluluk verici bir durum" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a yaz transfer sezonunda katılan forvet Umut Nayir, ligin ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı gol sevinci yaşadı. Bugün açıklanan A Milli Takım aday kadrosuna seçilen Nayir, hedeflerine ulaştığı için mutlu olduğunu ifade etti. Nayir, "Milli takıma çağırıldığım için çok mutluyum ve gururluyum. Konyaspor'a geliş amaçlarımdan biri de düzenli oynayıp milli takım kadrosuna girip o havuzda tekrardan performans göstermekti. Hem Konyaspor'u temsil edebilmek ve kendi hedeflerimi gerçekleştirebilmek mutluluk verici bir durum. Umarım ki yarın ki Kayseri maçına katkı verip sonra da milli takım serüvenine başlamak istiyorum. Milli takım yetkilileri tabii önceki süreçte vize işlemleri hakkında haberdar etmişti ama 'geniş havuz açıklanmıştı' dediler. Daha net bir kadro belli değildi. Ama umudum vardı çok mutluyum" dedi. - KONYA