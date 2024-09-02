Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6. oldu

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 150 metre karışık S3 sınıfında 6. oldu.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında erkekler 150 metre karışık S3 sınıfının finali yapıldı.

Milli sporcu 3.18.00'lik derecesiyle bu kategoride oyunları 6. sırada tamamladı.

Altın madalyayı Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf, gümüş madalyayı Avustralya'dan Ahmed Kelly, bronz madalyayı ise yine aynı ülkeden Grant Patterson elde etti.