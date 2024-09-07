Umut Ünlü, 200m serbest finaline yükseldi

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, finale yükseldi.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 200 metre serbest S3 sınıfında elemelere çıktı.

Elemeleri genel sıralamada 3.20.29'luk zamanıyla yine birinci bitiren milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Oyunlarda dün 50 metre serbestte altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan 23 yaşındaki Umut Ünlü'nün, madalyanın yine en büyük adayı olarak çıkacağı 200 metre serbest stilde final müsabakası, bu akşam TSİ 19.56'da yapılacak.