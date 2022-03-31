Ünal Aysal, Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Ünal Aysal, Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı Açıklaması

31.03.2022 14:55
Ünal Aysal, Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı Açıklaması

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Ünal Aysal, yazılı açıklamasında, "Genel kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine, sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün erken seçim kararı sonrasında başkan adayı olması yönünde talepler olduğunu belirten Aysal, şunları kaydetti:

"Gerek kulüp üyeleri olan dostlarım, gerekse geçmişteki bizim başarılı dönemimize özlem duyan taraftarlarımızdan gelen tekrar başkanlık görevine talip olmam konusundaki yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bu şerefli görevi daha önce deneyimlemiş bir kulüp üyesi olarak 117 yaşını idrak eden Galatasaray'ımıza bugünün gerçekleri doğrultusunda nasıl daha faydalı olabilirim diye tekrar ve detaylı düşünme fırsatı buldum. Bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine, arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın, başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık. Bulgu ve önerilerimizi yeni başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımız ile paylaşıp, sonra divan ve genel kurulumuzun onaylarına sunmanın daha yararlı olacağına inanıyoruz. Bu vesile ile tekrar bana gösterilen teveccüh ve desteğe teşekkür ediyor, seçilecek başkan ve yönetimine üstün başarılar diliyorum."

YORUMLAR
500
Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı! Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!

Galatasaray, Ünal Aysal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ünal Aysal, Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:08:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ünal Aysal, Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement