Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı 83-67 mağlup eden İspanya temsilcisi Unicaja Malaga, kupasını aldı.
SUNEL Arena'daki karşılaşmayı 83-67 kazanan Unicaja Malaga'nın oyuncuları, müsabakanın ardından kupayı Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos'un elinden aldı. Oyuncular, takım kaptanı Alberto Diaz'ın kupayı kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşadı.
İspanya ekibinin oyuncularından Tyson Carter, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü aldı.
Son Dakika › Spor › Unicaja Malaga, Galatasaray'ı Yenerek Kupayı Kazandı - Son Dakika
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