ÜNİLİG'de Short Track heyecanı - Son Dakika
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ÜNİLİG'de Short Track heyecanı

24.02.2022 15:39
ÜNİLİG'de Short Track heyecanı

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG yarışlarına ilk defa sürat pateni de eklendi.

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG yarışlarına ilk defa sürat pateni de eklendi.

Palandöken 2 binlik Buz Pateni salonunda yapılan sürat pateni yarışlarında üniversite öğrenimi gören sporcular yarıştı. Başhakemliğini Sürat Pateni Milli takım antrenörü Burak Akar'ın yaptığı yarışlarda yardımcı hakemlikleri de antrenör ve faal sporcuları gerçekleştirdi.

Erkekler ve kadınlarda yapılan mesafe yarışlarında Furkan Akar birinci, Murat Tahtalı ikinci, Emir Han da erkeklerde üçüncü olurken, kadınlarda da tek yarışmacı Hiranur Keleş madalya aldı. Yarışmada madalya alan sporculara madalyalarını Yakutiye Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ve Buz Pateni Federasyonu İl Temsilcisi Vedat Refayeli taktim ettiler.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, ilk defa ÜNİLİG'e sürat pateninin dahil olmasından mutluluk duyduklarını belirtirken, sakatlık olmadan tamamlanan yarışlarda emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM

ÜNİLİG'de Short Track heyecanı
ÜNİLİG'de Short Track heyecanı
ÜNİLİG'de Short Track heyecanı
ÜNİLİG'de Short Track heyecanı

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Spor Federasyonu, Üniversiteler, Üniversite, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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