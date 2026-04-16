ÜNİLİG Rafting Şampiyonası Bayburt'ta Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÜNİLİG Rafting Şampiyonası Bayburt'ta Başladı

16.04.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta düzenlenen ÜNİLİG Rafting Şampiyonası, 6 üniversiteden 48 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta başladı.

Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında düzenlenen şampiyonaya 6 üniversiteden 48 sporcu katıldı.

Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt'un keşfedilmemiş doğal güzellikleri olan kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Çoruh Nehri'nin de bu güzelliklerden biri olduğunu dile getiren Gümrükçü, "Bu nehirde ulusal bir şampiyonayı düzenlemekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bayburt'u tanıtacak bu tür organizasyonların, etkinliklerin, faaliyetlerin Bayburt'umuzda sürekli hale gelmesini istiyoruz." dedi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonu ikinci kez Bayburt'ta düzenlediklerini hatırlattı.

Çoruh Nehri'nin kentin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Türkmen, "Çoruh'tan çok aktif bir biçimde faydalanabilmek adına ikinci kez rafting organizasyonu yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında oluşturulan parkurda yarışlar gerçekleştirildi.

Şampiyona, 18 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

Bayburt, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:13:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.